Ontwikkelaar Epic Games heeft last van een langdurige cyberaanval, waarbij een botnet nieuwe accounts aanmaakt, meldt de maker van Fortnite zondag aan Kotaku.

Sommige nieuwe spelers van het schietspel Fornite kwamen erachter dat er een account met hun e-mailadres was aangemaakt, terwijl ze het spel nog niet gespeeld hadden. Het account dat al bestond, was aangemaakt in Thailand.

Deze accounts worden aangemaakt door een botnet, dat willekeurige e-mailadressen van het internet plukt om accounts aan te maken. Volgens Epic Games bestaat dit botnet uit meer dan 500.000 computers.

Het is niet duidelijk waarom de accounts worden aangemaakt. Epic-accounts zijn vaker het doelwit van hackers, maar er is geen duidelijk motief voor het aanmaken van accounts met een willekeurig e-mailadres. Epic Games is wel bezig om de accounts zo snel mogelijk te verwijderen.

Fortnite is een populair schietspel dat wereldwijd meer dan 200 miljoen spelers heeft. In het spel kunnen spelers items kopen om hun personage er mooier uit te laten zien. Accounts met veel van dit soort items zijn gewild bij hackers, omdat deze voor veel geld verkocht kunnen worden.