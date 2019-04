Nepal heeft het populaire battleroyale-spel PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) verboden. Autoriteiten zeggen dat de game een negatieve impact heeft op kinderen.

De Nepalese telecomwaakhond zegt tegen Reuters dat de ban is ingesteld, omdat "het een verslavende werking heeft op kinderen en tieners". Dat was de uitkomst van een onderzoek dat namens de overheid werd uitgevoerd. Het verbod is donderdag per direct ingegaan.

Internetaanbieders in Nepal moeten PUBG blokkeren. Er zouden geen concrete incidenten zijn gemeld in verband met de game. Ouders zijn echter bezorgd dat hun kinderen worden afgeleid van hun studie en andere dagelijkse bezigheden.

PUBG is ook in andere landen verboden. De game is ook niet toegestaan in de Indiase deelstaat Gujarat. Daar zijn recentelijk tientallen mensen opgepakt omdat ze het spel speelden.