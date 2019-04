Take-Two, de uitgever van de game Red Dead Redemption, heeft zijn rechtszaak tegen het Amerikaanse detectivebureau Pinkerton laten vallen, meldt GameDaily.biz.

De game-uitgever klaagde Pinkerton in januari aan, nadat het detectivebureau Take-Two sommeerde om te stoppen met het gebruik van Pinkerton-agenten in Red Dead Redemption 2.

In de westerngame, die zich afspeelt in de negentiende eeuw, zijn Pinkerton-agenten te zien. Dit soort agenten werden in die periode ingezet, bijvoorbeeld om verdachten die zich tussen meerdere staten verplaatsten te volgen.

In een verklaring aan GameDaily.biz laat Take-Two weten dat het de rechtszaak laat vallen, en dat Pinkerton de vorderingen tegen de uitgever heeft ingetrokken. Het is onduidelijk of de twee partijen een schikking hebben getroffen.