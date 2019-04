Nintendo voegt ondersteuning voor virtual reality toe aan de Switch-games Super Mario Odyssey en The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Beide games kunnen overweg met de kartonnen virtualrealitybril die Nintendo recent aankondigde. De VR Kit is de nieuwste toevoeging aan Nintendo's Labo-bouwpakketten. Gebruikers kunnen de bril van karton zelf in elkaar vouwen.

Het scherm van de Switch-console wordt in de VR Kit gebruikt als display in de bril. Het bouwpakket komt op 20 april uit, een kleine week later worden Zelda en Mario geüpdatet met VR-ondersteuning.

In Super Mario Odyssey geldt de VR-toevoeging voor kleine delen van de game. Spelers moeten bijvoorbeeld muzieknootjes verzamelen in drie minilevels. Ook zijn drie werelden uit het spel opnieuw te bezoeken in virtual reality.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild lijkt in zijn geheel speelbaar te zijn in virtual reality. De updates voor beide games zijn gratis te installeren. Het Labo-pakket voor VR kost zo'n 40 euro.