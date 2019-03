Gearbox heeft donderdag op het game-evenement PAX East de eerste beelden van Borderlands 3 getoond.

De ontwikkelaar deed Borderlands 3 uit de doeken in een trailer. Veel informatie werd er niet vrijgegeven over het spel. Zo ontbreekt een verschijningsdatum en is onbekend op welke platforms de game speelbaar zal zijn.

Borderlands 3 is het vierde deel in de Borderlands-serie. Het recentste deel is Borderlands: The Pre-Sequel. Dat spel kwam in 2014 uit voor de PlayStation 3 en Xbox 360.

De nieuwe Borderlands speelt zich wederom af in een vervallen wereld. Spelers kunnen online samen in groepen spelen om vijanden te verslaan en beloningen te verzamelen. In de trailer belooft Gearbox "meer dan een miljard wapens", waaronder geweren op wielen en pootjes.

Het spel speelt zich af in onder meer een moeraswereld en een futuristische arena. Net als vorige delen heeft Borderlands 3 een stripboekachtige stijl.

Gearbox komt op 3 april met meer informatie over de game.