Bestuursvoorzitter en voormalig CEO van Sony, Kazuo Hirai, treedt terug als voorzitter en verlaat het bedrijf. Dat maakte Sony donderdag bekend.

Vorig jaar stopte Hirai al als directeur van Sony, financieel topman Kenichiro Yoshida werd zijn opvolger. Nu legt Hirai ook zijn taken als bestuursvoorzitter neer. Hij gaat met pensioen en zal alleen nog als adviseur verbonden zijn aan Sony.

Hirai leidde Sony door een aantal lastige jaren. Hij begon als directeur in 2012, Sony draaide op dat moment verlies. Hij schrapte daarom duizenden banen en stopte met het maken van pc's en laptops.

Daarnaast bracht hij de televisieproductie terug. De focus werd gelegd op de game- en cameratak van Sony en met succes, want in zijn laatste jaar als CEO maakte Sony 6,7 miljard dollar (zo'n 5,9 miljard euro) winst.

Shuzo Sumi is aangedragen als kandidaat-bestuursvoorzitter. Hij is op dit moment bestuursvoorzitter bij de Japanse verzekeringsgroep Tokio Marine. In juni wordt bekend of hij Hirai zal opvolgen. Dat is ook het moment dat Hirai officieel terugtreedt.

Hirai denkt dat de nieuwe CEO, Yoshida, het bedrijf goed gaat leiden: "Ik heb er vertrouwen in dat iedereen bij Sony profijt zal hebben van het sterke leiderschap van Yoshida en dat Sony een mooie toekomst tegemoet gaat".