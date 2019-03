De openwereldgame No Man's Sky krijgt een variant die beschikbaar wordt op PlayStation VR. Dat heeft Sony maandagavond bekendgemaakt tijdens zijn presentatie State of Play.

Ontwikkelaar Hello Games maakte eerder al bekend dat No Man's Sky drie grote updates krijgt. De variant voor virtual reality is de tweede update die bekendgemaakt is.

De eerste update is een onlinemodus waarin gamers met of tegen elkaar kunnen spelen. Wat de derde en laatste update in gaat houden, is nog niet bekend.

No Man's Sky is een openwereldspel waarin spelers miljarden verschillende planeten kunnen ontdekken. Op die planeten kunnen spelers onder meer de natuur ontdekken, vechten en ruilen.

De virtualrealityversie van No Man's Sky wordt deze zomer beschikbaar als een gratis update.