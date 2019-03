Apple komt in het najaar met een betaalde streamingdienst: Apple TV+, een tv-dienst met eigen programmering. Ook brengt het Apple Arcade uit, een abonnementsdienst voor games. Dat heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt tijdens een presentatie in Californië.

Onder anderen regisseur Steven Spielberg, acteurs Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell (The Office) en Oprah Winfrey betraden het podium om hun samenwerking met Apple officieel bekend te maken.

Daarnaast werken acteurs Jason Momoa (Aquaman), Viola Davis (How To Get Away With Murder) en Kumail Nanjiani (Silicon Valley) mee aan nieuwe series voor Apple TV+.

Apple TV+ wordt in de herfst beschikbaar in honderd landen. Het is onduidelijk of Nederland daartussen zal zitten. Ook is niet bekend hoe duur een abonnement op de streamingdienst wordt.

Daarnaast vernieuwt Apple de reguliere Apple TV-app, die voortaan in de VS toegang biedt tot Amerikaanse betaalde tv-kanalen en streamingdiensten, zoals Hulu en Amazon Prime. Gebruikers krijgen via de Apple-app toegang tot meerdere kanalen die zij zonder reclame kunnen bekijken.

Daarnaast maakt Apple de Apple TV-app beschikbaar op slimme televisies van Samsung, Sony en LG, en de settopboxen Roku en Fire TV.

Gamedienst Apple Arcade in najaar

Naast een betaalde abonnementsdienst voor tv-programmering komt Apple ook met een gamedienst: Arcade. Het platform geeft toegang tot meer dan honderd games die alleen op Apple-apparaten beschikbaar zullen zijn. De games bevatten geen advertenties of in-appaankopen en kunnen onder meer offline gespeeld worden.

Onder meer de titels Beyond A Steel Sky, Enter the Construct, Hot Lava, LEGO Brawls, Ocean Horn en Sonic Racing zullen op Arcade beschikbaar worden.

Apple Arcade komt in de herfst beschikbaar in meer dan 150 landen. Het is nog niet bekendgemaakt of Nederland daarbij zit en hoe duur de dienst wordt.

Mediadienst Apple News krijgt betaalde versie

Ook gaat Apple zijn nieuwsaggregator Apple News uitbreiden met tijdschriften met een betaald abonnement: Apple News+. Ook premiumabonnementen van online media, zoals Vulture, The Cut en TechCrunch zijn aan het platform toegevoegd.

In totaal komen driehonderd verschillende tijdschriften beschikbaar. Tijdschriften en bepaalde artikelen worden door Apple aan gebruikers gesuggereerd, onder meer op basis van eerder gelezen artikelen. Apple benadrukt dat adverteerders gebruikers van Apple News niet kunnen volgen.

Het reguliere Apple News bestaat sinds september 2015 en bestond tot nu toe uit nieuwsartikelen die door Apple-redacteuren uit Engelstalige media zijn geselecteerd. Aan Apple News zijn ook The Los Angeles Times en The Wall Street Journal zijn aan het betaalde Apple News+ toegevoegd.

In de Verenigde Staten gaat Apple News+ 9,99 dollar per maand kosten. Apple News is tot nu toe niet officieel beschikbaar in Nederland. Later dit jaar breidt de dienst uit naar Europa, te beginnen met het Verenigd Koninkrijk. Het is onduidelijk of de dienst daarna ook naar Nederland.

Apple komt in VS met eigen creditcard

Tot slot komt Apple met een eigen creditcard: Apple Card. Gebruikers kunnen de kaart op hun iPhone gebruiken om betalingen in winkels te doen, geld over te maken naar vrienden en voor indirecte korting op Apple-producten.

Apple belooft de betaalgegevens van Apple Card-gebruikers niet in te zien. De Amerikaanse bank Goldman Sachs, die de creditcards uitgeeft, heeft inzicht in die data, maar Apple zegt dat de bank die informatie niet gaat gebruiken voor marketing en reclame.

Apple Card werkt samen met Apples betaaldienst Apple Pay, die niet in Nederland beschikbaar is.