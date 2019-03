Volgens spelontwikkelaar Blizzard wordt er sinds er een nieuw beoordelingssysteem in gebruik is genomen minder online gepest tijdens het spelen van Overwatch. Dat vertelt de onderzoeker van het bedrijf, Natasha Miller, in een interview met Variety.

In het begin van 2018 heeft Blizzard een nieuw beoordelingssysteem geïmplementeerd in schietspel Overwatch. Hiermee kunnen spelers elkaar aan het einde van een spel een positieve beoordeling geven. Sinds dit systeem in werking is getreden, is het aantal incidenten met vervelende spelers met 40 procent afgenomen.

Veel schietspellen kampen met vervelend gedrag van spelers. Zo wordt er vaak gescholden via de chatfunctie in een spel. Ook worden er via de spraakfunctie in games gemene dingen geroepen. Daarnaast zijn er een aantal spelers die teamspel in de weg staan door halverwege een spel niets meer te doen of zelfs het eigen team tegen te werken.

Al dit soort incidenten zijn verminderd door spelers te belonen voor goed gedrag, al erkent ook Miller dat er nog wel wat te winnen valt als het om de sfeer online gaat.

Spelers niet straffen maar belonen

Normaal gesproken proberen spelontwikkelaars vervelende spelers te straffen voor wangedrag, bijvoorbeeld door ze te verbannen of een time-out te geven. Blizzard is met de game Overwatch uitgegaan van spelers belonen voor goed gedrag.

Wanneer een speler steeds goede beoordelingen krijgt van anderen, krijg de speler daar soms een kleine beloning voor in de vorm van spullen in het spel. Daarnaast komen spelers met veel goede beoordelingen vaker in een spel terecht met andere spelers die goed beoordeeld worden. Het loont dus om een goede teamspeler te zijn.