Sony houdt volgende week maandag voor het eerst een live 'State of Play'-persconferentie over zijn aankomende gameplannen, meldt het bedrijf in een blogpost.

Tijdens deze livestream kondigt Sony nieuwe games aan voor zowel PlayStation 4 als PlayStation VR. Het bedrijf is van plan later dit jaar nog vaker 'State of Play'-evenementen te organiseren.

Het techbedrijf heeft een grote gametak en is producent van de PlayStation-spelcomputers. Sony kondigde vorig jaar aan dat het bedrijf voor het eerst in 24 jaar niet aanwezig zal zijn op E3, de gamebeurs waarop traditiegetrouw de nieuwe games voor het komende jaar worden aangekondigd.

De livestream begint maandag om 22.00 uur Nederlandse tijd en is te volgen via Twitch, YouTube en Facebook.