De Nederlandse gamestudio Vlambeer brengt drie titels voor de Nintendo Switch uit. Dat heeft Nintendo woensdag bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat Vlambeer voor de Nintendo-spelcomputer titels presenteert.

Een van de games is Nuclear Throne, een schietspel waarin spelers onder meer radioactief materiaal kunnen gebruiken om door de post-apocalyptische wereld te manoeuvreren. Het spel is vanaf woensdag te koop.

In april komt de game Super Crate Box beschikbaar. In het spel verschijnen continu nieuwe vijanden, die spelers moeten verslaan terwijl de monsters zich over het speelterrein verplaatsen. Spelers kunnen kratten verzamelen om nieuwe wapens in hun bezit te krijgen.

Later dit jaar komt op de Nintendo Switch ook Vlambeer Arcade uit, een spel dat in tegenstelling tot Nuclear Throne en Super Crate Box niet eerder op andere spelcomputers is uitgebracht.

Vlambeer Arcade zal bestaan uit meerdere games. Onderdeel van de titel zal de game Ultra Bugs zijn, waarin spelers een reeks vijanden moeten verslaan.

Ook indiegame Cuphead naar Switch

Naast de drie Vlambeer-games komt ook het spel Cuphead, eveneens van een onafhankelijke ontwikkelaar, naar de Switch-spelcomputer. In het spel besturen een of twee spelers de personages Cuphead en Mugman om levels te voltooien en een reeks aan eindbazen te verslaan.

Cuphead werd in 2017 bij de Game Awards uitgeroepen tot de beste game van een onafhankelijke ontwikkelaar. De game werd onder meer geprezen vanwege zijn animatiestijl.