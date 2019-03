Google heeft dinsdag zijn gamingdienst Stadia aangekondigd. Het platform wordt later 2019 beschikbaar in de Verenigde Staten, Canada, het Vereningd Koninkrijk en Europa.

Met Stadia moet het mogelijk worden om games direct te streamen. De games worden niet geïnstalleerd of gedownload, maar vanaf een datacenter beschikbaar gesteld op het apparaat van de gebruiker. Op die manier kunnen gamers bijvoorbeeld in een internetbrowser spelen.

Google belooft beelden met een 4K-resolutie en 60 frames per seconde (fps) naar gebruikers te streamen. Daarnaast biedt Stadia ondersteuning voor een groter kleurcontrast met high dynamic range (HDR) en voor surround sound.

Stadia biedt de mogelijkheid om games te streamen naar desktops, laptops, tv, tablets en smartphones. Gebruikers hebben naast hun scherm geen aparte spelcomputer nodig om een game te spelen.

Wel kunnen gamers een eigen controller, muis of toetsenbord gebruiken als aanvulling op hun scherm. Daarnaast heeft Google een eigen Stadia-controller aangekondigd, die via wifi verbinding maakt met een game in het datacenter van Google, en automatisch herkent wat voor scherm de speler gebruikt.

De controller is onder meer voorzien van een knop om beelden direct te delen op YouTube. Daarnaast heeft de Stadia-controller een ingebouwde microfoon, waardoor gamers tijdens het spelen gebruik kunnen maken van Googles stemassistent.

Google is niet het enige bedrijf dat inzet op streaming voor games. Onder meer Microsoft (xCloud), Sony (PlayStation Now) en chipmaker Nvidia (GeForce NOW) zetten in op de markt. Ook Amazon een gamestreamingdienst willen ontwikkelen.

In ieder geval de games Doom Eternal en Assassin's Creed Odyssey worden op Googles platform beschikbaar. Hoe duur een abonnement op Stadia wordt, is nog niet bekendgemaakt.