Uitgever Activision heeft een mobiele versie van schietspel Call of Duty aangekondigd. Call of Duty: Mobile verschijnt voor iOS en Android.

Call of Duty: Mobile is een multiplayerspel en krijgt verschillende levels die spelers kunnen kennen van de vorige delen op pc en consoles. In een trailer zien we onder andere het bekende level Nuketown.

Het is nog niet bekend wanneer de game officieel verschijnt, maar in de Play Store van Android kunnen spellers zich vooraf registeren voor de testfase van het spel. Deze moet in de zomer van start gaan.

De game krijgt bij verschijning verschillende modi, waaronder 'team deathmatch', 'free-for-all' en 'search and destroy'. Verder zitten er outfits en wapens uit Modern Warfare- en Black Ops-games in Call of Duty: Mobile .

Battle-royalemodus ook onderweg

In de trailer zien we ook de nieuwe battle-royalemodus Black Out. Het is niet bekend wanneer deze wordt toegevoegd aan het spel.

Call of Duty: Mobile wordt samen ontwikkeld met de Chinese ontwikkelaar Tencent. Dit bedrijf heeft al meerdere mobiele games op zijn naam staan, zoals battle-royalespel PUBG Mobile voor smartphones.