Online dienst Xbox Live komt beschikbaar op de mobiele besturingssystemen Android en iOS, schrijft onder meer The Verge donderdag.

Microsoft voegt toepassingen van Xbox Live toe aan spellen op iOS en Android. Het gaat bijvoorbeeld om prestaties, Gamerscores en vriendenlijsten.

Ontwikkelaars kunnen onderdelen van Xbox Live toevoegen aan hun apps. Spelers kunnen daar vervolgens gebruik van maken door zich aan te melden via een Microsoft-account.

In februari kwamen al geruchten naar buiten over het beschikbaar stellen van de online dienst op mobiele apparaten. Toen werd ook gesproken over Xbox Live op de Nintendo Switch-console.

Microsoft zegt dat de dienst "nog geen aankondigingen" doet over de Switch. "Ons doel is om twee miljard gamers met elkaar in verbinding te brengen", zegt topman Kareem Choudhry. Het is niet duidelijk of de online dienst uiteindelijk ook op de PlayStation 4 verschijnt.