De uitgever van Apex Legends, Electronic Arts, zou met Ninja een deal voor 1 miljoen dollar (883.704 euro) hebben gesloten om het schietspel vanaf de dag van verschijning te streamen, zo meldt een bron aan persbureau Reuters.

Ninja is een van de bekendste en meest bekeken streamers op het streamplatform Twitch. Hier zenden gamers hun speelsessies uit via het internet en kijken duizenden kijkers mee met wat ze in een spel doen.

Ninja heeft meer dan dertien miljoen volgers op Twitch en daarom willen uitgevers graag dat hij hun spel speelt. Ninja speelt vaak Fortnite, maar stapte bij de verschijning van Apex Legends over naar deze nieuwe battle-royalegame.

EA wil niet ingaan op de deal en ook Ninja wil niet zeggen of hij inderdaad 1 miljoen dollar heeft ontvangen voor het streamen van Apex Legends. Een andere bekende streamer, Shroud, is ook betaald om Apex Legends te streamen. Ook hij wil niet ingaan op de details van de deal.

Streamers steeds belangrijker voor adverteerders

Het gebeurt steeds vaker dat streamers worden ingezet om nieuwe games of andere producten te promoten. Er kijken wereldwijd miljoenen mensen naar dit soort streamers en daarom kunnen bedrijven via hen een groot publiek bereiken.

Apex Legends verscheen op dezelfde dag als dat de game werd aangekondigd en had binnen een week tien miljoen spelers. Inmiddels staat de teller op 50 miljoen spelers. Daarmee is het een belangrijke concurrent geworden voor het schietspel Fortnite, dat met 200 miljoen spelers nog altijd het grootste battle-royalespel is.