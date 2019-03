Microsoft kondigde tijdens een livestream aan de gamecollectie van Halo uit te brengen op pc. Halo: The Master Chief Collection zal beschikbaar zijn op Steam en in de Microsoft Store.

De collectie verscheen eerder voor de Xbox One en komt nu voor het eerst naar de pc. Nieuw in de verzameling is Halo Reach.

Microsoft brengt The Master Chief Collection in delen uit, waarvan Halo Reach als eerste in de reeks beschikbaar zal zijn. Later worden andere delen in chronologische volgorde uitgebracht. Verschijningsdata of prijzen zijn niet bekendgemaakt.

De collectie bestaat verder uit Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST en Halo 4. Elk deel kan los aangeschaft worden. Naast de verhaalmissies zullen ook de multiplayerlevels speelbaar zijn. Voorheen waren alleen de eerste twee Halo-games beschikbaar op pc.

Halo is een sciencefictionserie waarvan het eerste deel in 2001 verscheen op de originele Xbox-console. De schietspellen draaien om het personage Master Chief, die het op verschillende planeten en ruimteschepen opneemt tegen aliens.

Het vijfde deel in de hoofdserie verscheen in 2015 op de Xbox One. Halo 5 maakt geen deel uit van The Master Chief Collection.