Google heeft een patent aangevraagd voor een gamecontroller die onder andere kan aangeven wanneer de speler is uitgenodigd om met iemand anders te spelen, meldt The Verge.

In het patent wordt een beeld geschetst van de notificatiemogelijkheden van de controller. Naast uitnodigingen zou deze ook melding moeten doen van nieuwe chatberichten of een verandering in het leaderboard van een game.

Het patent bevat ook tekeningen van de beoogde controller. Deze lijkt veel op bestaande controllers voor onder andere Sony's PlayStation, met twee bewegingssticks, twee bumpers en triggers, een 'D-pad' met richtingstoetsen en vier knoppen. Onderaan is een speciale knop met een microfoon-teken, vermoedelijk bedoeld om Google Assistent mee aan te roepen.

Het is nog niet zeker in hoeverre Google dit ontwerp ook in gebruik zal nemen.

Google werkt al jaren aan een eigen cloudgamingdienst met, volgens geruchten, een bijbehorende spelcomputer. Het zou gaan om een abonnementendienst, waarbij spelers games kunnen streamen vanaf de servers van Google.

Google houdt eind maart tijdens de Game Developers Conference (GDC) een speciale persconferentie. Vermoedelijk worden de verdere stappen voor het streamingproject dan aangekondigd.