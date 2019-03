De Amerikaanse acteur Alfonso Ribeiro trekt de door hem aangespannen rechtszaak tegen Fortnite-ontwikkelaar Epic Games in, schrijft TechCrunch.

In de populaire battleroyale-game Fortnite kunnen spelers het 'Carlton'-dansje doen, dat door Ribeiro werd uitgevoerd in de comedyserie The Fresh Prince of Bel-Air.

Uit rechtbankdocumenten blijkt dat de acteur de zaak inmiddels vrijwillig heeft laten vallen. Afgelopen maand lukte het Ribeiro niet om auteursrecht te krijgen voor de dans. Het dansje kwam niet in aanmerking voor de rechten, omdat het gaat "om een simpele dansroutine" en niet om een uitgebreide choreografie.

Ribeiro had ook een rechtszaak aangespannen tegen ontwikkelaar Take Two, omdat de Carlton-dans ook een onderdeel was in het basketbalspel NBA2K. De Fresh Prince-acteur trok die aanklacht al eerder in.