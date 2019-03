Nintendo brengt in april een virtalrealityheadset uit voor de Switch. Het gaat om een kartonnen bouwpakket dat gebruikers zelf in elkaar moeten zetten.

De VR-bril verschijnt in de Labo-serie van Nintendo. Consumenten kunnen een kartonnen pakket kopen en de headset zelf in elkaar vouwen.

De Switch-console kan in het karton worden geschoven. Het scherm van de console dient als beeld. Vervolgens zijn er volgens Nintendo verschillende "simpele" spelletjes mee te spelen.

De Nintendo Labo: VR Kit komt in verschillende versies op de markt. Met de volledige variant worden ook opzetstukken voor onder meer een geweer, een camera en een olifantenslurf geleverd. Dit pakket kost 80 dollar (omgerekend 70 euro). Een officiële europrijs is er op dit moment nog niet.

Er komen ook andere pakketten met minder onderdelen op de markt. Het startpakket kost 40 dollar (35 euro) en bevat naast de headset alleen het geweer. De overige pakketten zijn voor 20 dollar (17 euro) te koop.

Uit plaatjes is af te leiden dat de bril door de drager moet worden vastgehouden. Het is niet bekend hoe de beelden eruit zullen zien. De Switch heeft een scherm met een resolutie van 720p en kan zestig beelden per seconde weergeven. De duurste VR-headsets, zoals de Oculus Rift en PlayStation VR, bieden een hogere resolutie en snellere beeldverwerking.

Het is niet duidelijk wat voor virtualrealityspellen Nintendo met Labo zal leveren. Volgens Nintendo-topman Doug Bowser gaat het om "ervaringen die de virtuele wereld met echte interacties combineren".

Virtual Boy uit 1995

Het is voor Nintendo voor het eerst sinds 1995 dat het bedrijf zich aan virtual reality waagt. Het bedrijf bracht 24 jaar geleden de Virtual Boy uit, een spelcomputer die niet op de tv werd aangesloten. Het was een 3D-bril waarop spellen gespeeld konden worden. Het scherm toonde alleen beelden in zwart en rood.

De Virtual Boy werd een commerciële flop. De bril was te duur en veel mensen werden snel misselijk.

De 3D-techniek werd doorontwikkeld en daarna gebruikt in de Nintendo 3DS-handheld. De verschillende versies van dat apparaat werden samen zo'n 75 miljoen keer verkocht.