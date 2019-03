Battle-royalegame Apex Legends heeft na een maand vijftig miljoen spelers wereldwijd, meldt directeur Vince Zampella van de studio Respawn Entertainment op Twitter.

Ruim vijftig miljoen spelers hebben Apex Legends gespeeld sinds het schietspel werd uitgebracht. De gratis game kwam op 4 februari beschikbaar en bereikte binnen acht uur een miljoen spelers.

Na drie dagen had de battle-royalegame tien miljoen spelers en na de eerste week stond de teller op 25 miljoen. In een bericht bedankt Zampella de spelers van Apex Legends. "Door jullie is het spel iets speciaals geworden en er is nog veel meer op komst."

Apex Legends is een game waarbij zestig spelers in teams van drie op een eiland worden gedropt. Zij verzamelen wapens en bepantsering en proberen vijandige teams uit te schakelen. Het team dat als laatst overblijft, wint het potje.

Gratis met cosmetische aankopen

Het spel is gratis te downloaden voor Xbox One, PlayStation 4 en PC. De makers verdienen geld aan in-app-aankopen die spelers kunnen doen. Het gaat om cosmetische voorwerpen, zoals kostuums of skins voor wapens.

Binnenkort kunnen spelers ook een Battle Pass kopen. Daarmee krijgen ze drie maanden lang toegang tot tijdelijk beschikbare voorwerpen om vrij te spelen. Het is niet duidelijk wanneer dit precies in het spel verschijnt en wat zo'n pas gaat kosten.

Concurrent Fortnite heeft volgens de meest recente cijfers ruim tweehonderd miljoen spelers.