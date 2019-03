Sony is gestopt met het produceren van de PlayStation Vita. Daarmee komt er definitief een einde aan de draagbare spelcomputer van Sony. De fabrikant had vorig jaar al aangekondigd dat de productie ergens in 2019 stopgezet ging worden.

Op de productpagina van Sony is te zien dat de laatste twee modellen die nog in productie waren vanaf 2 maart 2019 niet meer worden gemaakt. In Nederland is de PlayStation Vita al sinds 2016 niet meer te koop.

De PlayStation Vita kwam in december 2011 uit in Japan en in februari 2012 in de Verenigde Staten en Europa. De spelcomputer werd nooit een groot succes en moest het afleggen tegen de 3DS van Nintendo en later ook de Nintendo Switch. Naar schatting zijn tussen de tien en vijftien miljoen exemplaren verkocht.

Sony heeft al laten weten dat er geen opvolger komt van de draagbare spelcomputer. In plaats daarvan wil het bedrijf zich volledig richten op een opvolger van de PlayStation 4.