De Amerikaanse acteur Alfonso Ribeiro krijgt geen auteursrecht op zijn dans uit de televisieserie The Fresh Prince of Bel-Air. De dans zou niet uniek genoeg zijn, aldus de US Copyright Office.

De acteur stapte eerder naar de rechter, omdat zijn dans wordt gebruikt in de populaire game Fortnite zonder daarvoor toestemming te vragen.

Met het copyright hoopte Ribeiro te bewijzen dat de dans zijn bezit is, maar het Amerikaanse copyrightbureau gaat hier niet in mee. "We moeten dit verzoek afwijzen, omdat het om een simpele dansroutine gaat", valt te lezen in de afwijzing.

Het is in de Verenigde Staten lastig om auteursrecht vast te leggen voor een dans. Dit is alleen mogelijk als het gaat om "substantiële bewegingen" die niet in andere dansen terug te zien zijn.

'Slechts drie simpele dansbewegingen'

De dans van Ribeiro bestaat volgens het copyrightbureau drie stappen die simpel te definiëren zijn. "Uw verzoek wordt daarom afgewezen."

Naast Ribeiro stapten ook de artiesten 2 Milly, Backpack Kid en Orange Shirt Kid naar de rechter om een gekopieerde dans in Fortnite.