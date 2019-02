Voetballer Cristiano Ronaldo staat niet langer op de verpakking van voetbalgame FIFA 19. Daarnaast is hij niet meer te zien op de laadschermen van het spel.

Ontwikkelaar EA kondigde de coverwijziging aan op Twitter, door een nieuwe verpakking met Paulo Dybala, Neymar en Kevin De Bruyne te tonen.

Een reden voor de aanpassing geeft EA niet. De wijziging komt nadat Ronaldo al langere tijd betrokken is bij een verkrachtingszaak. In oktober werd het onderzoek hiernaar heropend. De voetballer wordt beschuldigd van een verkrachting in 2009, maar ontkent schuldig te zijn.

In oktober werd de voetballer al van de FIFA-gamewebsite gehaald. Een woordvoerder van EA zei toen dat ze de zaak nauwlettend volgen.

Ronaldo nog wel speelbaar in FIFA 19

Hoewel de voetballer niet langer op de verpakking en in de laadschermen staat, is hij nog wel een speler in de game.

EA verwijderde eerder deze week de voetballer Emiliano Sala uit het voetbalspel, nadat de speler was overleden bij een vliegtuigongeluk.