Een Amerikaanse hacker die vorig jaar dreigde met bomaanslagen op honderden scholen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk moet voor de rechter verschijnen in de staat Californië. Dat blijkt donderdag uit gerechtelijke documenten die zijn gepubliceerd door de website Courthouse News.

De twintigjarige Timothy Dalton Vaughn werd begin deze maand opgepakt door de FBI. Hij zou de bedreigingen hebben geuit in een poging om een einde te maken aan de Minecraft-server VeltPvP.

Vaughn en de Britse tiener George Duke-Cohan zouden hun bedreigingen hebben verstuurd vanuit een e-mailadres dat eruitzag alsof het van VeltPvP afkomstig was. Ze vroegen daarbij om 5.000 dollar losgeld te storten op naam van VeltPvP.

Soms deden ze zich ook voor als de burgemeester van Londen en twee bedrijven die serverruimte aanbieden voor Minecraft-servers. Tot tweeduizend scholen en het vliegveld van Los Angeles werden getroffen door de bedreigingen.

Duke-Cohan zit al sinds eind vorig jaar in de gevangenis in het Verenigd Koninkrijk, waar hij in september werd opgepakt.



DDoS-aanvallen

Volgens de aanklacht maakte zowel Duke-Cohan als Vaughn deel uit van een hackersgroep onder de naam Apophis Squad. De groep was in ieder geval actief van januari tot augustus vorig jaar.



Er zouden nog meer handlangers bij betrokken zijn die "bekend of onbekend zijn bij de jury", aldus de aanklacht.



Apophis Squad claimde ook verantwoordelijkheid voor meerdere zogeheten DDoS-aanvallen. Ze legden daarmee websites plat "die hen niet aanstonden", schrijft de Amerikaanse aanklager.