Muzikant Deadmau5 is geschorst van de streamingsite Twitch nadat hij homofobe opmerkingen had gemaakt tijdens het streamen van een online game.

De dj speelde het battle-royalespel PlayerUnknown's Battlegrounds, waarin hij werd beschoten door andere spelers. Hij noemde zijn tegenstanders homo's en opperde daarbij meerdere homofobe beledigingen. Dat is in strijd met de regels van de streamingsite.

In een reactie op discussieforum Reddit zegt Deadmau5 het niet eens te zijn met de schorsing. "Ik weiger de dubbele standaard van Twitch te slikken. Ze censureren en schorsen me voor iets waar niemand last van heeft."

De muzikant zegt dat hij na zijn schorsing niet terugkeert naar Twitch om games te streamen. "Als ik ergens spijt van heb, dan is het dat we in een wereld leven waarin mensen naar mijn streams kunnen kijken totdat ik zoiets zeg om er vervolgens mee te scoren."