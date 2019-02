Nintendo heeft een speciale battle-royaleversie van de game Tetris uitgebracht. Hierbij spelen 99 mensen tegen elkaar totdat er nog maar één speler over is.

De nieuwe puzzelgame is daarmee vergelijkbaar met battle-royalegames zoals Fortnite en Apex Legends, waarin een groot aantal spelers tegen elkaar strijdt totdat er nog maar één overlevende is.

Aan de zijkanten van het scherm is te zien hoe de spelsessies van tegenstanders gaan. Spelers kunnen elkaar aanvallen door snel achter elkaar punten te halen, waardoor er bij anderen extra rijen met blokken in beeld verschijnen.

Tetris 99 is per direct voor de Nintendo Switch beschikbaar. Het spel kan gratis worden gedownload door gebruikers met een abonnement op Nintendo Switch Online. Dit abonnement kost 4 euro per maand of 20 euro per jaar.

Het spel werd aangekondigd tijdens een grotere presentatie van Nintendo, waarbij ook een nieuwe Super Mario Maker voor Nintendo Switch werd gepresenteerd. Daarnaast krijgt het klassieke spel The Legend of Zelda: Link's Awakening een remake.