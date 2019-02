De speluitgever Activision Blizzard heeft achthonderd medewerkers ontslagen. Dat komt neer op 8 procent van het volledige personeelsbestand van het bedrijf.

Het gaat om personeel van alle drie de takken van het bedrijf. Onder het moederbedrijf vallen Call of Duty-maker Activision, World of Warcraft-studio Blizzard en Candy Crush Saga-ontwikkelaar King.

Volgens CEO Bobby Kotick heeft het bedrijf "nieuwe records gevestigd in 2018". Maar omdat er nog hogere cijfers werden verwacht en de verwachtingen voor 2019 zijn bijgesteld, wil het bedrijf reorganiseren.

Er wordt vooral personeel ontslagen dat niet direct betrokken is bij de ontwikkeling van games. Volgens bronnen van gamesite Kotaku is er gesneden in de uitgeef- en e-sportsdivisies. Het is niet bekend of de Nederlandse kantoren van het bedrijf ook is getroffen.

Het bedrijf wil meer focussen op het maken van nieuwe Call of Duty- en Diablo-spellen.

Miljoenen spelers voor games

Activision Blizzard boekte in 2018 een omzet van 2,4 miljard dollar. Dat is hoger dan de 2 miljard dollar in 2017.

Games van Activision werden in het afgelopen kwartaal maandelijks gespeeld door 53 miljoen mensen. De spellen van Blizzard hadden 35 miljoen maandelijks actieve spelers, terwijl King-games door 268 miljoen mensen werden gespeeld.