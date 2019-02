Speluitgever EA heeft Emiliano Sala verwijderd uit het team van FC Nantes in het voetbalspel FIFA 19. De speler overleed recent bij een vliegtuigongeluk.

EA laat in een bericht in FIFA 19 weten dat de speler "uit respect voor zijn nalatenschap" uit een deel van het spel is gehaald. De Argentijn is in spelmodi niet langer speelbaar met Nantes, waar de voetballer tot voor zijn ongeluk speelde.

Ook is de 28-jarige spits uit voetbalpakjes van FIFA Ultimate Team (FUT) gehaald. In die modus kunnen spelers pakketjes openen om spelers, waar ze daarna mee kunnen spelen, vrij te spelen. Die kaarten zijn onderling ook te verhandelen op een online spelersmarkt.

Mensen die de kaart van Sala in FUT bezitten, kunnen met de aanvaller blijven spelen. De prijs van Sala wordt op de spelersmarkt wel aangepast, zodat mensen hem niet tegen woekerprijzen kunnen verkopen. Nadat het vliegtuig in januari vermist raakte, steeg de waarde van Sala enorm binnen FUT.

Ongeluk met privévliegtuig over het Kanaal

De 28-jarige speler was net door Nantes aan Cardiff City verkocht toen zijn privévliegtuig tijdens een vlucht van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk neerstortte. Bijna twee weken nadat het vliegtuigje van de radar verdween, werd het toestel op de bodem van het Kanaal gevonden. Later werd het lichaam van Sala geïdentificeerd.

In FIFA 19 was Sala nog niet van Nantes naar Cardiff City overgeplaatst. De Britse club kocht de Argentijn in de winterstop voor 17 miljoen euro.

EA maakte in het verleden vaker aanpassingen in FIFA nadat spelers in het echte leven wegvielen. Nadat Ajacied Abdelhak Nouri blijvende hersenschade opliep en duidelijk werd dat hij nooit meer zou voetballen, kreeg hij in FIFA 18 een speciale spelersfoto. Daarop was hij applaudisserend te zien, terwijl anders spelers een stilstaande pasfoto hebben.