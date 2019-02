De Nederlandse game-industrie wil in gesprek met de Kansspelautoriteit over het inzetten van lootboxen in games. Volgens de industrie moeten er wel regels voor de boxen worden ingesteld, maar zijn de voorgestelde regels nu te onduidelijk.

De Dutch Games Association (DGA), een samenwerkingsverband van Nederlandse gamebedrijven, heeft een manifest gepubliceerd waarin wordt oproepen tot een dialoog met de Kansspelautoriteit.

De DGA wil dat de regels voor lootboxen duidelijker worden. Lootboxen liggen onder vuur in verschillende landen, waaronder Nederland.

Een lootbox is een digitale schatkist met willekeurige beloningen in een game, die in sommige gevallen voor echt geld gekocht kan worden.

'Maak onderscheid tussen gokken en lootboxen'

De DGA roept de Kansspelautoriteit op een ander onderscheid te maken tussen gokken en lootboxen. "Het voornaamste doel van de aanbieder van gokspelen én van de deelnemers is financieel gewin waar entertainment aan wordt toegevoegd", schrijft de DGA in het manifest.

"Het belangrijkste doel van een game is anders, namelijk het bieden van vermaak. Eén van de mogelijkheden om dan inkomsten te genereren, is het aanbieden van lootboxen."

Economische waarde lootboxen moeilijk te definiëren

Ook zouden niet alle lootboxen volgens de DGA hetzelfde zijn en stelt de organisatie dat lootboxen niet altijd 'verhandelbaar' zijn. De Kansspelautoriteit ziet lootboxen als gokken als de gamevoorwerpen een economische waarde hebben, maar volgens de DGA is dat begrip moeilijk te definiëren.

De game-industrie vindt dat lootboxen niet aan minderjarigen moeten worden verkocht, maar erkent dat het in de praktijk lastig is om minderjarigen te weren uit 18+-games. Daarom wil de DGA een bewustwordingscampagne starten. Ook vindt de organisatie dat er geen reclame voor lootboxen gemaakt moet worden.

Nieuwe Nederlandse wet ligt bij de Eerste Kamer

Volgens de Kansspelautoriteit mag een aantal games met lootboxen niet in Nederland worden aangeboden, omdat deze in strijd zijn met de Wet op de kansspelen. In Nederland is het namelijk niet toegestaan om online kansspelen aan te bieden.

Een nieuwe wet werd eerder door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu bij de Eerste Kamer. Deze wet moet de regels voor online gokspelen versoepelen.