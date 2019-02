Speluitgever EA heeft bekendgemaakt dat de nieuwe Star Wars-game Star Wars Jedi: Fallen Order in de herfst van dit jaar moet uitkomen.

EA gaf de indicatie tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Het was al bekend dat Fallen Order in 2019 zou verschijnen, maar er is nu een specifiekere verschijningsperiode.

Het spel wordt ontwikkeld door Respawn Entertainment, de maker van Titanfall en de deze week verschenen battle-royalegame Apex Legends. De nieuwe Star Wars-game speelt zich af na de gebeurtenissen in de derde Star Wars-film. Spelers kruipen in de huid van een Jedi-leerling. Veel meer is over het spel niet bekend.

EA maakte verder bekend dat er in april 2020 nieuwe delen van de spellen Need for Speed en Plants vs. Zombies verschijnen. Het laatstgenoemde spel werd bekend als tower-defensegame op mobiele apparaten, maar verscheen later ook als schietspel op consoles. Het is niet bekend wat voor spel het nieuwe deel wordt.

Mogelijk mobiele versie van Apex Legends

EA zou verder overwegen een mobiele versie van Apex Legends uit te brengen. Dit spel verscheen eerder deze week gratis en zonder aankondiging op Xbox One, PS4 en PC. In Apex Legends worden twintig teams van drie personen op een eiland gedropt. Het team dat het langst overleeft, wint het potje.

Binnen twee dagen werd Apex Legends 2,5 miljoen keer gedownload. Op het hoogtepunt waren er 600.000 spelers tegelijk online.