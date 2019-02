De laatste aflevering van de game The Walking Dead: The Final Season wordt op 26 maart uitgebracht, maakt ontwikkelaar Skybound Games dinsdag bekend.

Met het uitbrengen van de aflevering, die Take Us Back heet, komt er een einde aan de gamereeks, die daarmee in totaal negentien afleveringen telt.

De achttiende aflevering, Broken Toys, werd in januari uitgebracht voor pc, PlayStation 4, Xbox One en de Nintendo Switch. In de aflevering vervolgt de speler zijn of haar avontuur in de postapocalyptische wereld in de rol van de tiener Clementine.

Eind september werd bekend dat Telltale Games, de ontwikkelaar van de The Walking Dead-game, zijn deuren sluit. Ontwikkelaar Skybound Games heeft de rechten voor de achttiende en negentiende aflevering overgenomen en voorkomt daarmee dat het spel onafgerond blijft.