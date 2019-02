Het maandag uitgebrachte battleroyalespel Apex Legends heeft binnen acht uur één miljoen unieke spelers.

Vince Zampella, de oprichter van gameontwikkelaar Respawn, laat op Twitter weten "overdonderd" te zijn door het bereik van het spel.

Respawn, dat in 2017 werd overgenomen door gameuitgever Electronic Arts (EA), bracht Apex Legends maandag uit voor pc, PlayStation 4 en Xbox One. Het spel is een spin-off van de Titan Fall-serie en speelt zich in dezelfde wereld af.

Apex Legends nieuw battleroyalespel

Respawn heeft voor Apex Legends gekozen voor het battleroyalegenre. In het spel worden spelers in teams zonder wapens op een eiland gedropt. Eenmaal geland moeten ze deze verzamelen en andere teams uitschakelen. Het speelveld wordt na verloop van tijd steeds kleiner. Uiteindelijk blijft er één team als winnaar over.

Andere bekende battleroyalespellen zijn het populaire Fortnite en PlayerUnkown's Battlegrounds. EA wil met Apex Legends concurreren in dit spelgenre.