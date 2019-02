Ontwikkelaar Respawn, eerder verantwoordelijk voor delen van de schietspellen Titanfall en Call of Duty, heeft een gratis battleroyalegame uitgebracht. Apex Legends werd maandagavond gepresenteerd en is direct speelbaar op PlayStation 4, Xbox One en PC. Het spel is gratis te downloaden.

Apex Legends is een spin-off van de Titanfall-spellen, waarin schietactie wordt gecombineerd met grote robots. In de nieuwe game wordt gespeeld met zowel menselijke personages als robots, die Legends worden genoemd en allemaal hun eigen speciale krachten en wapens hebben. Zo kan de Lifeline gewonde spelers oplappen en is er de Bloodhound die sporen kan volgen.

Net als in andere battleroyalespellen worden spelers tegelijkertijd op een eiland gedropt. Apex Legends is speelbaar in teams van maximaal drie spelers en in totaal kunnen er zestig spelers in een level. Het spel stopt als er een speler of team als laatste overblijft.

Volgens Respawn en uitgever EA wordt de game in de loop der tijd uitgebreid. Zo zijn er nu acht Legends, maar verschijnen er in de toekomst ook andere personages. Hoewel het spel gratis is, kunnen spelers wel bijvoorbeeld speelgeld, kleding of wapenskins kopen. Daarnaast werkt de game met seizoenen. Spelers kunnen tegen betaling meedoen om speciale spullen te ontgrendelen, net als in Fortnite.

Respawn werkt naar verluidt ook aan het derde deel van de Titanfall-serie. Eind dit jaar moet Star Wars: Jedi Fallen Order van de ontwikkelaar verschijnen.