Microsoft werkt aan een manier om zijn online dienst Xbox Live beschikbaar te maken op Android, iOS en Switch.

Spelontwikkelaars krijgen volgens Windows Central in de toekomst een manier om Xbox Live te integreren in games voor de pc, Xbox One, Switch, iOS en Android.

De uitbreiding van de online dienst zou in maart worden aangekondigd tijdens de Game Developers Conference (GDC). In de begeleidende tekst op de website van GDC staat dat Microsoft de eerste informatie over "het koppelen van spelers op verschillende platforms" toont.

Microsoft schrijft daarnaast dat zijn online dienst "uitbreidt van vierhonderd miljoen geschikte gamingapparaten naar twee miljard wereldwijd". Met Xbox Live kunnen ontwikkelaars vriendenlijsten, multiplayermogelijkheden en trofeeën toevoegen aan mobiele games.

Het is niet duidelijk wanneer de uitgebreide versie van Xbox Live moet uitkomen en hoe het precies zal werken voor gebruikers.