De Amerikaanse film Groundhog Day waarin het personage van acteur Bill Murray dezelfde dag keer op keer opnieuw beleeft, krijgt een vervolg in de vorm van een virtualrealitygame.

De game Groundhog Day: Like Father Like Son draait om Phil Connors Jr., de zoon van het hoofdpersonage van de in 1993 verschenen comedy.

De game speelt zich in het heden af, als Connors Jr. - net als zijn vader - het plaatsje Punxsutawney bezoekt. Ook hij raakt gevangen in een tijdlus en beleeft dag na dag steeds dezelfde dag: Groundhog Day. Tijdens die Amerikaanse feestdag op 2 februari voorspelt een bosmarmot hoelang de winter nog duurt.

Herhalende dag zelf vrij in te delen

De game wordt gemaakt door gameontwikkelaar Tequila Works, onder meer bekend van Deadlight, Rime en VR-game The Invisible Hours. Tequila Works meldt dat spelers zelf invloed hebben op het verloop van het verhaal. De game krijgt meerdere eindes, die spelers - net als in de film - pas bereiken als ze "de echte waarde van vrienden en familie leren kennen".

Spelers zouden met alle personages in de game kunnen praten en veel vrijheid krijgen om hun alsmaar herhalende dag in te delen. Groundhog Day: Like Father Like Son verschijnt later dit jaar voor PlayStation VR op de PS4, Oculus Rift en HTC Vive.

Wil jij elke zaterdag het belangrijkste technieuws van de week in je mail? Abonneer je dan nu op onze technieuwsbrief!