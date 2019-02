Gamebedrijf Ubisoft ligt onder vuur vanwege een e-mail over de game The Division 2, waarin het bedrijf het spel linkt aan de 'shutdown' van de overheid van de Verenigde Staten.

De mail kopte dat de game "kan laten zien hoe een echte shutdown eruitziet". Daarmee hoopte het bedrijf nieuwe spelers te lokken voor een testevenement.

De shutdown is een gevoelig onderwerp in de Verenigde Staten, omdat hierdoor duizenden overheidswerknemers zonder salaris kwamen te zitten en veel belangrijke instellingen tijdelijk gesloten werden.

"We hebben vandaag per ongeluk een mail verstuurd", schrijft Ubisoft in een bericht aan alle ontvangers van de mail. "Dit was een grote fout en we bieden onze excuses aan voor het kwetsende onderwerp hiervan."

"We begrijpen dat de shutdown in de Verenigde Staten impact had op duizenden mensen. Het was niet onze bedoeling om die mensen te bespotten."

Honderdduizenden ambtenaren niet betaald door shutdown

In december ging de overheid in de Verenigde Staten op slot omdat de regering het niet eens kon worden over de begroting. Hierdoor kregen 800.000 ambtenaren wekenlang niet langer betaald.

Het probleem is de muur die president Donald Trump wil bouwen op de grens met Mexico. De muur kost 5,7 miljard dollar (een kleine 5 miljard euro) en daar verzet het Huis van Afgevaardigden zich tegen.

Er is nog geen overeenstemming over het financieren van de muur, maar er is wel een voorlopig akkoord bereikt om overheidsinstellingen weer te openen. De eerste overheidsinstellingen gaan vrijdag weer open.