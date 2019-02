Nintendo zou van plan zijn om in het komende boekjaar een kleinere versie van de Nintendo Switch-console uit te brengen.

De reguliere Nintendo Switch kan aangesloten worden op een televisie, maar is ook als handheld te gebruiken. De nieuwe versie van het apparaat zou de focus leggen op de laatstgenoemde mogelijkheid, schrijft het Japanse Nikkei.

Het apparaat zou verder enkele functies missen om kosten te besparen, maar om wat voor functies het exact gaat is niet duidelijk. De nieuwe Nintendo Switch zou in Nintendo's volgende boekjaar uitkomen. Dit begint in april 2019 en loopt tot 31 maart 2020.

Geruchten over een kleinere Switch gaan al langer. Bloomberg schreef in 2017 al over de vermeende plannen van het Japanse bedrijf. Nintendo heeft niet op de geruchten gereageerd.

Shuntaro Furukawa, de directeur van Nintendo, zei onlangs dat de focus vooralsnog niet op een opvolger van de Nintendo Switch ligt.