Speluitgever EA gaat in België niet langer FIFA-punten verkopen. Dit nadat de Belgische kansspelwaakhond het gebruik van zogeheten 'lootboxen' in games aan banden legde.

"Na verdere gesprekken met de Belgische autoriteiten, hebben we besloten om geen FIFA-punten meer te koop aan te bieden in België", schrijft EA in een persbericht. "We zijn bezig om deze veranderingen door te voeren tegen 31 januari 2019, zowel in onze FIFA-console- als -pc-games."

"Hoewel we deze stap zetten, zijn we het niet eens met de interpretatie van de wet door de Belgische autoriteiten en blijven we zoeken naar meer duidelijkheid hierover. De impact van deze wijziging op FIFA Ultimate Team in België heeft geen wezenlijke impact op onze financiële prestaties."

Met de punten konden spelers virtuele pakjes kaarten kopen, waar willekeurige spelers voor in het spel in zitten. Daarmee gaat het om een zogeheten lootboxsysteem, waarbij spelers tegen betaling een willekeurige beloning kunnen krijgen. Volgens de Belgische Kansspelcommissie is dat een vorm van gokken die in games niet is toegestaan.

Enkel de mogelijkheid om te betalen voor de lootboxen verdwijnt. De kaartpakjes blijven wel in de games zitten. Spelers kunnen ze verdienen door het spel te spelen.

FIFA ook in strijd met Nederlandse wet

De Nederlandse Kansspelautoriteit onderzocht vorig jaar ook lootboxen in games. Hier zijn lootboxen alleen verboden als de beloningen ervan voor echt geld verkocht kunnen worden.

Een nieuwe Wet op de kansspelen moet games met lootboxen in Nederland onder bepaalde voorwaarden weer toestaan. Deze wet ligt op het moment bij de Eerste Kamer.