In het afgelopen jaar gokten ruim 1,8 miljoen Nederlanders illegaal online, blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Holland Casino.

Het aantal online gokkers is daarmee met 20 procent gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Voor het onderzoek werden vijftienduizend Nederlanders tussen de achttien en tachtig jaar ondervraagd.

De onlinegokmarkt in Nederland is volgens de onderzoekers ongeveer 600 miljoen euro per jaar waard.

Het is in Nederland illegaal om een gokwebsite aan te bieden. De Wet op de kansspelen beperkt zich alleen tot offline goklocaties, zoals casino's. De Tweede Kamer ging in 2016 wel akkoord met een nieuwe wet die online gokken moet legaliseren, maar deze ligt al jarenlang bij de Eerste Kamer. Op 5 februari wordt hierover gedebatteerd.

De Kansspelautoriteit zegt zich te herkennen in de cijfers uit het onderzoek van Motivaction. "Een recent onderzoek van ons wees ook op rond de één miljoen illegale gokkers, waarbij verschillen in aantal te wijten zijn aan bijvoorbeeld de vraagstelling", zegt een woordvoerder van de autoriteit tegen NU.nl.

Er worden steeds meer boetes opgelegd aan uitbaters van illegale goksites. De Kansspelautoriteit scherpte in 2017 haar regels aan en legde in 2018 boetes van in totaal ruim 1,7 miljoen euro op.

Nederlanders gokken liever legaal

Volgens het onderzoek wil twee derde van de Nederlandse online gokkers dit liever doen op een site met een officiële Nederlandse licentie. De nieuwe kansspelwet zou dit mogelijk moeten maken.

De nieuwe Wet op de Kansspelen kwam afgelopen jaar in de schijnwerpers te staan, toen bleek dat meerdere videogames deze overtreden. Zij bieden lootboxen aan, met daarin willekeurige beloningen die in sommige gevallen ook weer doorverkocht kunnen worden. Volgens de Kansspelautoriteit zijn dit goksystemen die onder de huidige wet niet toegestaan zijn.