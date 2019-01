Apple zet volgens ingewijden een abonnementsdienst voor games op. Voor een vast bedrag per maand moeten gebruikers toegang krijgen tot verschillende spellen.

Het bedrijf is sinds het najaar van 2018 in gesprek met verschillende gameontwikkelaars, schrijft Cheddar maandag op basis van vijf ingewijden. Apple zou volgens het bericht werken aan een 'Netflix' voor games.

Details over de dienst zijn niet bekend. Zo is niet duidelijk wat de dienst zal gaan kosten en wat voor games Apple wil aanbieden. Mogelijk gaat het om mobiele spellen die in de App Store staan. Volgens de ingewijden bevindt het project zich op dit moment in een vroeg stadium.

Apple zou ook gesprekken met ontwikkelaars hebben gevoerd om op een andere manier samen te werken. Het bedrijf zou de rol van uitgever bij verschillende ontwikkelaars op zich willen nemen, stellen twee bronnen.

Apple heeft met Apple Music al een abonnementsdienst voor muziek. Daarnaast werkt het bedrijf naar verluidt aan een eigen videodienst, waarvoor verschillende series en films in de maak zijn. Apple biedt via Apple Music al enkele series aan, waaronder Carpool Karaoke en Planet of the Apps.