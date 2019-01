Fortnite stopt met onzichtbare lootboxen in he Save The World-gedeelte van de game. Gebruikers kunnen nog steeds lootboxen kopen, maar krijgen van tevoren precies te zien wat daarin zit.

Dat zegt Epic Games, de maker van het populaire spel.

De veranderingen zitten in Fortnite: Save the World, een modus van het spel waarbij spelers alleen of met vrienden een verhaal kunnen spelen. Dat is iets anders dan de battle-royalemodus, die veel populairder is.

De lootboxen komen in de vorm van zogeheten 'upgrade lama's'. Die kunnen spelers nu kopen met V-Bucks, de virtuele munteenheid in het spel. Epic Games verandert de V-Buck Llama's nu naar X-Ray Llama's, schrijft de ontwikkelaar.

Spelers kunnen daarmee van tevoren zien wat er in een lootbox zit. Als ze die voorwerpen niet willen hebben, kunnen ze wachten tot de appwinkel wordt ververst en er nieuwe voorwerpen beschikbaar komen.

Epic Games verandert ook de inhoud van de lootboxen. De voorwerpen worden daarbij beter afgestemd op wat een gebruiker zelf al heeft. Daardoor krijgen spelers minder snel dubbele voorwerpen.

Andere boxen zoals Mini Llama's blijven hetzelfde. Ook verandert er niks in de battle-royalemodus. De veranderingen in Fortnite worden vanaf versie 7.30 doorgevoerd.

