Nintendo werkt niet aan een opvolger van de Switch-console, zegt CEO Shuntaro Furukawa.

In een interview met The Sankei News laat Furukawa weten dat de focus van Nintendo op de verkoop van Switch-consoles ligt. "We denken nog niet na over een opvolger of een prijsverlaging", zegt hij.

Het is niet duidelijk of de directeur met 'opvolger' een volledig nieuwe console bedoelt of dat een update van de huidige Switch daar ook onder valt. In oktober zeiden leveranciers en ingewijden nog tegen The Wall Street Journal dat Nintendo een verbeterde versie van de Switch wil uitbrengen.

In het nieuwe model zou Nintendo zijn lcd-display willen vervangen door een oledscherm. Daarop worden kleuren natuurgetrouwer en feller getoond. Ook kan zwart beeld echt zwart worden gemaakt door pixels uit te schakelen. De nieuwe Switch zou in de zomer van 2019 moeten verschijnen.

Furukawa noemt smartphones nog steeds een belangrijk gebied voor Nintendo. Het bedrijf is van plan om "spellen in veel verschillende genres" op telefoons uit te geven. Op smartphones vallen al bekende Nintendo-games van Super Mario, Animal Crossing en Fire Emblem te spelen.

Ontwikkeling Metroid Prime 4 start opnieuw

Vrijdag maakte Nintendo bekend opnieuw te zijn begonnen met de ontwikkeling van Metroid Prime 4, het nieuwste deel in de Prime-serie. Nintendo kondigde het spel in 2017 aan, maar daarna bleef het stil rondom de game.

Volgens Nintendo behaalde de eerdere ontwikkeling van Metroid Prime 4 niet het beoogde niveau. Daarom heeft het bedrijf een nieuw ontwikkelaarsteam in de arm genomen. Het is niet bekend wanneer het spel verschijnt.