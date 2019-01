Nintendo meldt helemaal opnieuw te zijn begonnen met de ontwikkeling van het langverwachte sciencefictionschietspel Metroid Prime 4.

Het Japanse bedrijf maakte vrijdag in een video bekend dat Retro Studios nu aan Metroid Prime 4 voor de Nintendo Switch werkt.

Retro Studios werkte aan de voorgaande Metroid Prime-spellen, al zijn veel van de werknemers van destijds vertrokken naar andere studio's. Nintendo zegt te zijn gewisseld van ontwikkelaar, al is niet bekend wie er voorheen aan het spel werkte.

Nintendo kondigde het vierde deel in de Metroid Prime-serie in juni 2017 aan. Toen was alleen een logo te zien. "Sinds de presentie hebben we geen update kunnen geven van de voortgang", zegt topman Shinya Takahashi. "Het spijt ons, maar de huidige ontwikkeling heeft niet het niveau bereikt waarnaar we zochten."

Voor Metroid Prime 4 was nog geen verschijningsdatum bekend, maar Takahashi zegt dat de ontwikkeling nu vertraging oploopt. "We snappen dat het uitstel fans zal teleurstellen die uitkeken naar de komst van Metroid Prime 4."

Het laatste deel uit de Metroid Prime-serie tot nu toe verscheen in 2007. In het spel neemt hoofdpersoon Samus Aran het doorgaans op tegen verschillende ruimtemonsters. Over het aanstaande deel is nog niets bekend.