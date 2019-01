Kunstmatige intelligentie van het bedrijf DeepMind heeft professionele e-sporters met 10-1 verslagen in het strategische spel StarCraft II.

De wedstrijden werden grotendeels eind vorig jaar gespeeld op het kantoor van DeepMind, een dochterbedrijf van Google. Donderdag volgde de elfde en laatste wedstrijd in de serie tegen de professionele speler MaNa. Dat spel werd live uitgezonden op YouTube en Twitch.

DeepMind ontwikkelde kunstmatige intelligentie (AI) met de naam AlphaStar en werkte voor de wedstrijden samen met StarCraft-ontwikkelaar Blizzard. Er werd gespeeld op een iets verouderde versie van het level Catalyst, dat was aangepast voor AI-onderzoek.

In StarCraft II moeten spelers een eigen basis en leger opzetten en het kamp van de tegenstander vernietigen. In twee reeksen van vijf wedstrijden werd door AlphaStar met 5-0 gewonnen van de spelers MaNa en TLO. Donderdag werd de wedstrijd gewonnen door MaNa, waardoor de eindstand op 10-1 uitkwam.

Voordelen voor de computer

AlphaStar werd getraind met enorm veel data en het spelen van wedstrijden. De AI speelde het equivalent van ongeveer tweehonderd jaar aan StarCraft II-potjes.

Daarnaast had de computer het voordeel de gehele kaart te kunnen zien, in tegenstelling tot de menselijke spelers. Zij konden slechts een klein deel van het level bekijken en hadden dus minder overzicht. AlphaStar had als nadeel minder snel te kunnen reageren dan de menselijke spelers, maar kon wel efficiëntere beslissingen maken per klik.

AlphaGo, een ander computerprogramma van DeepMind, won in 2016 een serie go-spellen van Koreaanse grootmeesters. Go wordt als een van de meest strategische bordspellen gezien. StarCraft heeft een veel groter speelveld, biedt meer mogelijkheden en vereist snellere reacties. De game is daarom gekozen als training voor kunstmatige intelligentie.