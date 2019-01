Red Dead Redemption 2-uitgever Take Two heeft detectivebureau Pinkerton aangeklaagd. Het detectivebureau wil geld hebben omdat er Pinkerton-agenten voorkomen in de game.

Take Two heeft de rechtszaak aangespannen nadat het een aanmaning kreeg van beveiligingsbedrijf Securitas AB, het moederbedrijf van Pinkerton. Securitas wil royalty's voor het gebruik van de merknaam Pinkerton in Red Dead Redemption 2. Take Two vindt dat betaling niet nodig is, stelt dat Pinkerton de game in een kwaad daglicht stelt en is daarom naar de rechter gestapt.

De westerngame verscheen eind oktober en bevat een aantal Pinkerton-agenten. Zulke agenten waren gangbaar in 1899, het jaar waarin de game zich afspeelt. Voordat in de Verenigde Staten de federale politiedienst FBI werd opgericht, werden Pinkerton-agenten bijvoorbeeld ingezet om verdachten tussen meerdere staten te achtervolgen.

Take Two beroept zich op de historisch accurate achtergrond van Red Dead Redemption 2. Daarmee valt het gebruik van de naam volgens de uitgever onder het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet, dat onder meer de vrijheid van meningsuiting omvat, maar ook boeken en films beschermt.

Uitgever: 'Pinkerton wil van succes profiteren'

"Pinkerton kan het merkrecht niet gebruiken om zich het verleden toe te eigenen en makers zo te verhinderen historische referenties naar Pinkerton-agenten in het Amerikaanse Westen toe te voegen", luidt de aanklacht van Take Two. Volgens de uitgever is Red Dead Redemption 2 "praktisch een interactieve film". Het Pinkerton National Detective Agency wordt volgens Take Two in tal van westernfictie aangehaald, zoals in romans en westernfilms.

Take Two stelt dat Pinkerton wil profiteren van het succes van Red Dead Redemption 2. Die game werd binnen twee weken zeventien miljoen keer verscheept en had volgens maker Rockstar het op een na succesvolste verkoopweekend voor een entertainmentproduct aller tijden. Op de eerste plaats staat ook een game van Rockstar: GTA V.