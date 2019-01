De Nintendo Switch kan binnenkort mogelijk spellen afspelen die voor de Super Nintendo (SNES) zijn gemaakt.

Dat blijkt uit code in de Nintendo Switch-app die op dit moment al oude Nintendo-spellen (NES-spellen) draait.

In de softwarecode wordt verwezen naar Canoe. Dat is het programma dat spellen afspeelt op de SNES Classic Mini, een kleine versie van de oude spelcomputer die in 2017 op de markt kwam.

De emulatieprogramma's Hiyoko en Count worden ook bij naam genoemd in de code. Het is onduidelijk welke games hiermee afgespeeld worden. Mogelijk is één van de twee bedoeld voor Nintendo 64-spellen, aangezien dat de opvolger van de SNES is.

De vierde emulator kan bedoeld zijn voor GameCube-spellen of voor games op draagbare spelcomputers, zoals de Game Boy.

Nintendo laat Switch-bezitters een abonnement afsluiten, waarna ze gratis oude NES-spellen kunnen spelen. Iedere maand worden er een paar nieuwe games aan het assortiment toegevoegd. De opgedoken code doet vermoeden dat ook spellen voor recentere spelcomputers hierbij worden geïntroduceerd.

De Nintendo Switch is een draagbare spelcomputer die ook op een televisie aangesloten kan worden. Het apparaat is een succes voor het bedrijf en is nu al meer verkocht dan de Wii U, de vorige gameconsole van het bedrijf.