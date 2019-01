De Amerikaanse retailgigant Amazon zou werken aan een dienst waarmee gebruikers online games kunnen spelen.

Het bedrijf is in gesprek met game-uitgevers om hun titels via het platform aan te bieden, meldt The Information op basis van twee anonieme ingewijden.

Met een gamingstreamingsdienst kunnen gebruikers games spelen, zonder de daarvoor benodigde hardware aan te schaffen. Een spel wordt op die manier bijvoorbeeld ook beschikbaar voor pc's zonder grote processorkracht.

Daarnaast biedt deze manier van gaming de optie om games die zijn beperkt tot één platform, zoals Windows-pc's, ook op andere apparaten, zoals Mac-computers, te spelen.

De Japanse gameontwikkelaar Sony biedt al een gamestreamingsdienst: PlayStation Now. Daarnaast biedt chipmaker Nvidia onder de naam GeForce NOW een testversie van een vergelijkbare dienst.

Ook Microsoft en Google werken aan een eigen dienst: respectievelijk xCloud en Project Stream. Samen met Amazon domineren deze twee bedrijven de markt voor de verhuur van servercapaciteit. Die serverruimte kunnen de concerns gebruiken voor het aanbieden van de online gamingdiensten.

In 2014 kocht Amazon al de streamingsdienst Twitch. Met dit videoplatform kunnen gameliefhebbers volgen hoe anderen een game spelen.

Volgens een bron van The Information is de online gamingdienst van Amazon op z'n vroegst in 2020 beschikbaar. Het is nog niet bekend hoe duur een abonnement op de dienst wordt, op welke apparaten gebruikers kunnen spelen en welke games dan beschikbaar zijn.