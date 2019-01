Gameontwikkelaar Blizzard heeft een eerbetoon aan Stan Lee toegevoegd in World of Warcraft.

Een speler vond het model van de in november overleden comicschrijver in een testversie van de volgende update voor het spel. De fansite Wowhead haalde hier het 3D-model uit.

Het personage heet Stanley, een verwijzing naar de naam van de iconische bedenker van het Marvel-universum.

Stanley loopt rond in het kasteel van Stormwind. Daar zwaait hij regelmatig naar spelers en gebruikt hij zijn iconische begroeting 'Excelsior!'

Lee overleed op 95-jarige leeftijd

Lee overleed in 2018 op 95-jarige leeftijd. Hij bedacht in zijn tijd bij Marvel superhelden als Spider-Man, Iron Man en The Incredible Hulk.

World of Warcraft is een online rollenspel dat in 2004 verscheen en sindsdien meerdere grote updates heeft gekregen. De game wordt nog steeds actief gespeeld en bevat meerdere andere verwijzingen naar populaire cultuur.