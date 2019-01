Het Nederlandse gamebedrijf Vasco Games sluit zijn studio in Emmen, waardoor er zestig mensen op straat komen te staan. Dat is volgens de oprichter grotendeels te wijten aan een aanpassing in het zoekalgoritme van Google.

De spellen van Vasco Games zijn door de Google-aanpassing minder makkelijk vindbaar in de zoekresultaten, vertelt oprichter Vasco Rouw aan de Emmer Courant.

"Vorig jaar juli liep de omzet in een maand tijd terug met 50 procent", aldus Rouw. "Die daling zette tot het einde van het jaar door naar 60 procent."

Vasco Games had studio's in Emmen, Letland, Argentinië en India. In Emmen zat het merendeel van de in totaal honderd mensen die bij het bedrijf werken.

Games een miljard keer gedownload

Vasco Games maakt vooral games die op smartphones geïnstalleerd kunnen worden. In 2017 werden de games van het bedrijf voor de miljardste keer gedownload.

Het bedrijf blijft actief op zijn buitenlandse locaties, waar wordt gekeken naar de ontwikkeling van bijvoorbeeld zakelijke applicaties.