Dankzij sterke verkopen tijdens de feestdagen is Sony de mijlpaal van de 90 miljoen wereldwijd verkochte exemplaren van de PlayStation 4 ruimschoots gepasseerd.

Per 31 december 2018 zijn er wereldwijd 91,6 miljoen exemplaren van de PlayStation 4 verkocht, meldt Sony. Tijdens de feestdagen werd de spelcomputer 5,6 miljoen keer verkocht en gingen er ruim 50 miljoen PS4-games over de toonbank.

Daarmee komt het totale aantal verkochte PS4-games sinds het verschijnen van de spelcomputer op 876 miljoen. Het aantal gebruikers van de onlinedienst PlayStation Network ligt ook hoog. Volgens Sony is de dienst de 90 miljoen actieve gebruikers gepasseerd in november 2018.

De PlayStation 4 kwam in november 2013 op de markt. De PS4 is ruimschoots de populairste spelcomputer van deze generatie. Van de in 2017 verschenen Nintendo Switch werden tot nu toe ruim 22 miljoen exemplaren verkocht. Microsoft brengt geen verkoopcijfers van de Xbox One naar buiten, maar dat verkochte aantal ligt naar schatting op hooguit de helft van het aantal verkochte PS4-exemplaren.

De meest verkochte spelcomputer ooit is de PlayStation 2, die sinds zijn verschijning in 2000 meer dan 155 miljoen keer is verkocht.